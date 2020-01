Venezia: cerimonia davanti a lapide per 40° dell'omicidio di Sergio Gori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Venezia, 30 gen. (Adnkronos) - 29 gennaio 1980-29 gennaio 2020: il quarantesimo anniversario dell'omicidio del vicedirettore del Petrolchimico, Sergio Gori, è stato ricordato oggi con due semplici, e nel contempo molto intense cerimonie. La prima, questa mattina, in viale Garibaldi, davanti alla lap liberoquotidiano

comunevenezia : ?? #CittadinanzeOnorarie ?? Approvata la delibera per il conferimento della Cittadinanza onoraria alla senatrice a v… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #CittadinanzeOnorarie ?? Approvata la delibera per il conferimento della Cittadinanza onoraria alla senatrice a vita #… - ParigiVenezia : RT @comunevenezia: ?? #CittadinanzeOnorarie ?? Approvata la delibera per il conferimento della Cittadinanza onoraria alla senatrice a vita #… -