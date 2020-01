Storie Italiane: Eleonora Daniele si scusa per un problema e chiude (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Eleonora Daniele chiede scusa per un imprevisto e ringrazia per gli ascolti di Storie Italiane Anche nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, Eleonora Daniele ha dato spazio a tante vicende di cronaca e attualità, con numerosi ospiti intervenuti in studio e vari collegamenti. L’ultima di tali Storie è stata quella di Marco Cestaro, diciassettenne ucciso a Villorba, in provincia di Treviso, tre anni fa, travolto da un treno in corsa lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine. Tre giorni di agonia per il ragazzo e poi il decesso. E a distanza di qualche anno dalla tragedia, la mamma della vittima, al grido di “Non è stato un suicidio: mi figlio è stato torturato e ucciso dai satanisti!”, sta riportando l’attenzione dei media sulla terribile vicenda. Non a caso, è stata ospite nella puntata di oggi di Storie Italiane assieme allo zio della ... lanostratv

