Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 29 gennaio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lo show di Pietro Chiambretti Stasera in televisione porterà il punto di vista femminile e tanti ospiti: tutte le anticipazioni su Cr4 La Repubblica delle donne Piero Chiambretti con il suo Cr4 La Repubblica delle donne con tanti ospiti e membri del cast si occuperà di attualità con ironia e con un occhio di riguardo particolare … L'articolo Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 29 gennaio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

RRmpinero : RT @VauroSenesi: #CR4 #LaRepubblicaDelleDonne Stasera mercoledì #29gennaio ore 21,25 'Tra gli ospiti di @PChiambretti: Serena Grandi, Vitt… - VauroSenesi : #CR4 #LaRepubblicaDelleDonne Stasera mercoledì #29gennaio ore 21,25 'Tra gli ospiti di @PChiambretti: Serena Grand… - filippodan62 : #GFVIP La Marini stasera cr4 Ha un contratto Da onorare. E' fuggita stamani Alle 10. L ha visto solo Aristide -