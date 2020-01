Shoah: Tinagli (Pd), ‘grata a Segre, richiamo a nostre responsabilità’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Sono profondamente grata alla senatrice Liliana Segre, che oggi al Parlamento europeo ha portato la sua straordinaria testimonianza con un intervento appassionato, schietto, che ci mette di fronte alle nostre responsabilità, passate e future. Non possiamo, purtroppo, cambiare il passato. Possiamo però lavorare perché il futuro sia migliore, perché gli orrori del passato non si ripetano più”. Lo scrive su Facebook Irene Tinagli, europarlamentare del Pd e presidente della commissione per i Problemi economici e monetari.L'articolo Shoah: Tinagli (Pd), ‘grata a Segre, richiamo a nostre responsabilità’ CalcioWeb. calcioweb.eu

