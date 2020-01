Pianura: fermati i responsabili di abbandono e incendio rifiuti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Pianura: la sinergia tra Polizia Municipale ed Esercito ha consentito di bloccare i responsabili dell’abbandono e incendio dei rifiuti (un uomo è stato fermato per la quarta volta). Il personale della Polizia Locale appartenente alla Tutela Ambientale in attività congiunta con l’esercito Italiano nell’ambito del programma Terra dei Fuochi ha sorpreso ieri uno sversamento abusivo di rifiuti nella periferia Occidentale della città. Nel quartiere Pianura, precisamente in via Padula e zone limitrofe, persiste l’illecita attività di abbandono di ingombranti e rifiuti ad opera di alcuni piccoli trasportatori svuota cantine e rigattieri privi di autorizzazioni ed alla guida di improbabili veicoli non revisionati e senza assicurazione. Ieri è stato fermato per la quarta volta M.G (58 anni), proprio in corrispondenza di quella che ormai, in via Padula, si può descrivere come una vera e ... 2anews

