Palermo: prestiti usurai al 520 per cento annui, due arresti e sequestri (2) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) - "Secondo uno schema consolidato nel tempo, i prestiti venivano effettuati avvalendosi delle aziende riconducibili agli usurari stessi, tutte esercenti attività di rivendita di materiali per edilizia, i cui conti correnti erano utilizzati sia per erogare il prestito che per l’incasso de liberoquotidiano

giorgio_bianca : RT @TgrSicilia: Un patrimonio costruito sull'usura, con prestiti che superavano il 500% di interessi l'anno. 40 le vittime accertate dalle… - TV7Benevento : Palermo: prestiti usurai al 520 per cento annui, due arresti e sequestri (2)... - TgrRai : RT @TgrSicilia: Un patrimonio costruito sull'usura, con prestiti che superavano il 500% di interessi l'anno. 40 le vittime accertate dalle… -