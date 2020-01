Nuova crisi per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: il dettaglio non passa inosservato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tra le coppie più discusse sul web. Il motivo di tanto clamore risiede nel fatto che i due cantanti hanno spesso messo in piazza la loro vita sentimentale, generando particolare sgomento. Nel caso specifico, la coppia si è trovata ad affrontare diverse crisi, la più profonda li ha portati addirittura ad una separazione vera e propria. Dopo i dissapori, però, tra i due è tornato il sereno ma, stando a quanto riportato su Chi, la quiete potrebbe essere durata davvero poco. In questi giorni, infatti, è probabile che i due stiano vivendo altri problemi di coppia. Il dettaglio notato da Chi su Anna e Gigi Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che è in edicola a partire da oggi 29 gennaio, ha sganciato una bomba molto pesante su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dall’articolo in questione si legge che i due potrebbero essere immersi ... kontrokultura

