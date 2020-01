‘Ndrangheta e estorsioni, uno degli indagati dell’inchiesta sul clan Labate riconosciuto da una delle vittime grazie a un video pubblicato in rete da Klaus Davi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un indagato, accusato di estorsione nell’ambito dell’inchiesta contro la cosca di ‘ndrangheta dei Labate che oggi ha portato in Calabria a 14 arresti, è stato riconosciuto dalla vittima grazie a un video su Internet. A svelare il particolare è stato il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri: “Uno degli imprenditori – ha spiegato il procuratore – ha avuto modo di riconoscere uno degli indagati che si era presentato con le richieste estorsive, grazie a un video che era stato postato da Klaus Davi su internet, riconoscendo così ‘Vecchia Romagna’ (il nomignolo dell’indagato, ndr) di cui non conosceva il nome, facendo riferimento a quel video”. L'articolo ‘Ndrangheta e estorsioni, uno degli indagati dell’inchiesta sul clan Labate riconosciuto da una delle vittime grazie a un video pubblicato in rete da ... lanotiziagiornale

