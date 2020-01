Napoli-Inter, Semifinale Coppa Italia 2020: date andata e ritorno, programma, tv e calendario (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Napoli aveva eliminato la Lazio nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio per 1-0: gli uomini di Gattuso affronteranno in Semifinale, in gara di andata e ritorno, in programma mercoledì 12 febbraio e mercoledì 4 marzo, l’Inter, che ha eliminato la Fiorentina. I partenopei, testa di serie numero 1, giocheranno l’andata in trasferta ed il ritorno in casa. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Raiuno, mentre saranno visibili in streaming su RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle sfide. programma Coppa Italia CALCIO 2019-2020 Semifinali andata mercoledì 12/02/2020 Inter-Napoli ritorno mercoledì 04/03/2020 Napoli-Inter Guida tv – Diretta su Raiuno Guida streaming – Diretta su RaiPlay Diretta live testuale su OA Sport roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui ... oasport

