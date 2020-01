Muguruza-Halep orario e tv, Semifinale Australian Open 2020: programma, data e streaming (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Simona Halep e Garbine Muguruza si affronteranno nella seconda Semifinale femminile degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis che si disputa sul cemento di Melbourne. La rumena, numero 3 al mondo, partirà con tutti i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per pntare all’atto conclusivo: la 28enne, già vincitrice di Roland Garros e Wimbledon, vuole continuare a sognare ma dovrà sudare contro la solida spagnola. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Halep-Muguruza, Semifinale degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi). Halep-Muguruza, Semifinale Australian Open 2020: data, programma, orario D’INIZIO GIOVEDÌ 30 ... oasport

WeAreTennisITA : Muguruza in semifinale! ?????? La resistenza di Anastasia Pavlyuchenkova dura solo un set, Garbine vince per 7-5 6-3 e… - WeAreTennisITA : Il programma di giovedì agli #AusOpen ?? ROD LAVER ARENA ??(non prima delle 04:00) Barty ?? Kenin Halep ?? Muguruza ??… - Tenniscircus : Australian Open, quarti di finale: Simona Halep spazza via Kontaveit, bene Garbine Muguruza -… -