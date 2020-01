Milano: polizia sospende licenza a locale per 15 giorni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milano, 29 gen. (Adnkronos) - La polizia ha sospeso per 15 giorni la licenza al locale 'Hub' di viale Monte Grappa a Milano. Il provvedimento è stato disposto dal questore Sergio Bracco e si è reso necessario, secondo la Questura, in quanto da dicembre 2019 a gennaio 2020 il locale è stato al centro liberoquotidiano

romi_andrio : RT @rep_milano: Permessi di soggiorno a pagamento, condannati ex agenti di polizia [aggiornamento delle 14:16] - Yogaolic : Milano, folle fuga col furgone: inseguimento, spari e auto della polizia e ghisa speronate - Ale_De_Chirico : La polizia ha trovato un fortino della droga in una casa a Milano -