Meteo, le previsioni di giovedì 30 gennaio. VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono iniziati i giorni della merla, popolarmente conosciuti come i più freddi dell'anno. Quest'anno il clima sembra davvero impazzito con un anticiclone che tiene sotto scacco mezza Europa da più di un mese. L'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo e raggiungerà il suo apice in prossimità del weekend ed i primi giorni della prossima settimana. Ci attendono quindi temperature molto miti, imbarazzanti per il periodo. Si arriverà a 15 gradi in Pianura Padana (ma attenzione lunedì potrebbe fare anche più caldo), 16-18 gradi sulle regioni centrali e picchi superiori ai 20 al Sud. Durante il giorno i valori saranno fino a 10 gradi superiori alla media del periodo. Da lunedì sulle Alpi (soprattutto quelle occidentali) lo zero termico salirà fino a 3500 metri di quota. Con il rialzo termico aumenterà anche il rischio valanghe. Le previsioni al Nord Le giornate sono tutte uguali: ...

