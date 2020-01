Lucifer 3 sul canale 20 dal 29 gennaio, Tom Welling guest star: orario e programmazione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Finalmente, dopo più di due anni d'attesa, arriva Lucifer 3 in chiaro e in prima serata. Il canale 20 di Mediaset manderà in onda gli episodi della terza stagione, l'ultima andata in onda su Fox prima che Netflix acquistasse la serie, salvandola dalla cancellazione certa. Nel finale della seconda stagione, Lucifer sta per rivelare la sua vera natura a Chloe. Ma, poco dopo, viene attaccato e si ritrova nel deserto, dal quale riesce a fuggire grazie al misterioso ritorno delle sue ali. Nella terza stagione, Lucifer cerca di capire chi lo abbia rapito e perché improvvisamente le sue ali d'angelo siano tornate. Intanto, a Los Angeles, Marcus Pierce si presenta come il nuovo capo del dipartimento di polizia. Nel cast di Lucifer 3 tornano Tom Ellis nei panni del diavolo Lucifer Morningstar; Lauren German è Chloe Decker; Kevin Alejandro interpreta Daniel "Dan" Espinoza; D. B. Woodside è ... optimaitalia

_diana87 : RT @OptiMagazine: #Lucifer 3 sul canale 20 dal #29gennaio, #TomWelling guest star: orario e programmazione - _diana87 : Lucifer 3 sul canale 20 dal 29 gennaio, Tom Welling guest star: orario e programmazione - OptiMagazine : #Lucifer 3 sul canale 20 dal #29gennaio, #TomWelling guest star: orario e programmazione -