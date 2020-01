L’offerta dell’Inter a Mertens, proposto un ricco biennale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dries Mertens non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, che è in scadenza a giugno. Se non lo farà a breve dal prossimo 1° febbraio potrà accordarsi con un'altra società liberamente. L'Inter gli avrebbe offerto un ricco biennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Mertens prenderebbe il posto di Sanchez, come bomber di scorta. fanpage

