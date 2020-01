“IWF, Irpinia Wine Festival”: sottoscritta la dichiarazione di intenti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutisottoscritta venerdì scorso – 24 gennaio – la dichiarazione di intenti per la realizzazione dell’“IWF, Irpinia Wine Festival”, evento che sarà di caratura nazionale ed internazionale. L’intesa è stata siglata dalla Fondazione Sistema Irpinia, (presieduta da Donatella Cagnazzo), che ha ideato il progetto, con GOURMET’S INTERNATIONAL s.r.l., con sede a Merano (Bolzano), rappresentata dall’Amministratore Unico, Helmut Koecher, che a seguito di una visita in Irpinia ha subito sposato con entusiasmo l’iniziativa. “IWF, Irpinia Wine Festival” sarà organizzato in partenariato con la Provincia di Avellino, Confindustria Avellino, Camera di Commercio di Avellino, quest’ultimi già componenti della Fondazione e che hanno firmato l’accordo garantendo l’esclusività della rispettiva partecipazione. Hanno già aderito l’Università degli Studi di Napoli Federico ... anteprima24

