iPhone 9, uscita in Italia in ritardo per colpa del Coronavirus? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il nuovo iPhone 9 potrebbe arrivare in ritardo per colpa del Coronavirus che sta imperversando nel paese asiatico. Lo smartphone «economico» della Mela, quello che è considerato il successore di iPhone SE, dovrebbe fare il suo debutto a marzo ma l’epidemia di polmonite che ha colpito la Cina e altri Paesi nel mondo potrebbe costringere l’azienda di Cupertino a rinviare tutto di qualche mese. A riportare l’indiscrezione è Bloomberg, che, oltre ad aver praticamente confermato il nome ufficiale del dispositivo, ha messo nero su bianco le preoccupazioni che circolano all’interno dell’azienda: il nuovo iPhone 9 sarà assemblato da Foxconn e Pegatron, due imprese manufatturiere che hanno impianti a meno di 500 chilometri da Wuhan, l’epicentro da cui si è diffuso il Coronavirus. Per il momento i contagi nella zona ... gqitalia

