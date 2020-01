In Europa non può e non deve esserci spazio per l'antisemitismo. Il discorso di David Sassoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Pubblichiamo il discorso del presidente del Parlamento europeo in occasione della commemorazione del 75esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau. Colleghe e colleghi, Signora Liliana Segre, Signora presidente della Commissione, commissari, gentili ospiti, Siamo qui o ilfoglio

CarloCalenda : Abbiamo vinto in ER senza il M5S, con un robusto supporto di un’area riformista non PD (più del 7% tra lista civica… - M5S_Europa : Più volte hanno dato per morto il #M5s, ma abbiamo dimostrato di essere vivi e vegeti. Il risultato delle elezioni… - antoniomisiani : Dopo le elezioni regionali e la sconfitta della Lega in Emilia-Romagna lo #spread è sceso di 20 punti base. È il di… -