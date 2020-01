Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: “Patrick lo legherei a un palo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Antonio Zequila è finito al centro della bufera social per aver pronunciato delle frasi contro Patrick Ray Pugliese: la vicenda sembra essere analoga a quella di Salvo Veneziano e in molti attraverso il web hanno chiesto l’eliminazione del concorrente dal reality show. Antonio Zequila: la bufera social “Lo leghiamo qua e gli tiriamo le palle e il coso lì. Lo leghiamo lì e chi lo prende in fronte 100 punti! Sui denti 50 punti! Sui genitali 40 punti! E lo leghiamo e ci giochiamo… Quelle cose fanno male, eh!”, così Antonio Zequila si sarebbe espresso su Patrick Ray Pugliese mentre parlava con Andrea Denver e Aristide Malnati, spiegando loro che il suo “trattamento” per l’ex Gieffino sarebbe stato come quello riservato a “San Sebastiano”. Le parole hanno indignato il popolo del web, che subito ha chiesto l’eliminazione del concorrente ... notizie

