Gela, caos in strada: donna getta piatti, bicchieri e bottiglie dal balcone, arriva la polizia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Momenti di panico questa mattina in via Generale Cascino a Gela, dove una donna, in preda all’ira forse dopo una lite con il marito, ha gettato dal balcone tutti gli oggetti che si è trovata davanti. E così sull’asfalto di una delle strade più transitate della città sono finiti piatti, bicchieri, oggetti di ceramica, bottiglie in vetro. I vicini hanno chiamato la polizia. fanpage

