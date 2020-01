Funerale Kobe Bryant, il sindaco di Los Angeles: “Pensiamo al modo giusto per ricordarlo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quando ci sarà il Funerale di Kobe Bryant? Al momento regna l'incertezza sia sulla data che sulla sede delle esequie che richiameranno migliaia di persone. Il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ha confermato, che di comune accordo con la famiglia Bryant e con la squadra dei Lakers, si sta valutando il da farsi per permettere al maggior numero di tifosi e appassionati di dare l'ultimo saluto a Kobe. fanpage

clape87 : RT @AleMamoli: #kobe Molto difficile funerale a breve. Almeno quello in forma pubblica. Forse addirittura tra 2 settimane. Lakers, Famiglia… - GruwFrequency : RT @AleMamoli: #kobe Molto difficile funerale a breve. Almeno quello in forma pubblica. Forse addirittura tra 2 settimane. Lakers, Famiglia… - che_fidel2 : RT @AleMamoli: #kobe Molto difficile funerale a breve. Almeno quello in forma pubblica. Forse addirittura tra 2 settimane. Lakers, Famiglia… -