Edicole, giornali e librerie: la crisi senza fine del mercato editoriale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Negli ultimi 15 anni, le Edicole italiane sono passate da 42 mila a 26 mila. In media, nel 2019, hanno chiuso 4 Edicole al giorno. E 6 Edicole italiane su 10 realizzano utili inferiori ai 10mila euro annui. È lo specchio della crisi dell’editoria, che sta costringendo migliaia di addetti a lasciare abbassate le saracinesche o, nel migliore dei casi, a diversificare la propria attività vendendo souvenir, biglietti dei trasporti e quant’altro. Confrontando gli ultimi dati sulle vendite dei giornali, relativi a novembre 2019, con i dati del 2013, il quadro è impietoso. Praticamente tutti i quotidiani hanno riportato crolli percentuali in doppia cifra, che superano anche il 50% in certi casi. Certamente sono cambiate le abitudini degli italiani, che tendono a informarsi più che altro sulle edizioni online, ma non è solo questo. Gli edicolanti sono stati lasciati soli, come se non ci si ... wired

WalterTodaro : #giornalismo #nottebiancadelleedicole Le #edicole sono in crisi non perché non vendono più i #giornali, ma perché i… - MatteoBilli72 : RT @mixborghi: Le #edicole come un faro nella notte #29gennaio #giornali #press #stampa #editoria #edicola #news - qn_lanazione : La notte delle edicole. Un brindisi con i giornali -