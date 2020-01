Colin Farrell | la sceneggiatura di The Batman descritta con tre aggettivi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo l’ufficialità dell’inizio delle riprese del film The Batman, l’attore Colin Farrell ha voluto incuriosire i fan definendo la sceneggiatura di Matt Reeves con tre aggettivi. Il regista e sceneggiatore Matt Reeves ufficializzando l’inizio delle riprese ha scatenato la corsa all’ultima indiscrezione sul nuovo film dedicato all’Uomo Pipistrello. Il motivo di questa spasmodica ricerca di notizie … L'articolo Colin Farrell la sceneggiatura di The Batman descritta con tre aggettivi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

GamingToday4 : Colin Farrell ha descritto la sceneggiatura di Batman in 3 parole - AndrsSaumellLla : RT @venezia76cinema: Al via le riprese di #TheBatman, regia di Matt Reeves. Nel cast Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul D… - The_ChosenOne_1 : RT @venezia76cinema: Al via le riprese di #TheBatman, regia di Matt Reeves. Nel cast Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul D… -