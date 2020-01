Carlo Conti perseguitato da uno stalker: denunciata una donna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Conti è stato vittima di uno stalker. Come racconta Il Messaggero, il conduttore ha ricevuto messaggi e mail oltraggiose per mesi da una fan troppo insistente. Il bombardamento di messaggi ha portato Conti a sporgere denuncia. Così l'esposto è finito nelle mani del sostituto procuratore Francesco Gualtieri e il magristrato hanno delegato le forze dell'ordine per scoprire il mittende delle mail.Dopo aver acquisito diversi elementi, l'identità dello (anzi, della) stalker è stata identificata. Si tratterebbe di una donna che è stata già iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso atti persecutori. Il reato di staling prevede una pena che va dai sei mesi ai cinque anni di reclusione. Nessuna dichiarazione.Carlo Conti perseguitato da uno stalker: denunciata una donna 29 gennaio 2020 14:57. blogo

