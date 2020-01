Calcio: C.Italia, Inter-Fiorentina 2-1

L'è l'ultima semifinalista in Coppa. Nei quarti, al Meazza, sconfitta 2-1 lacon esordio in nerazzurro dal 66' di Eriksen. In semifinale, l'affronta il Napoli. Primo tempo soporifero, svegliato al 44' dal gol di Candreva su svarione di Ceccherini. Ripresa più divertente. L'sfiora il raddoppio in avvio con Bastoni,Lautaro e Vecino, ma subisce il pari viola al 60' (Caceres svetta su Lautaro). L'1-1 dura poco. Dopo una grande chance per Vlahovic (64'),Barella inventa il 2-1: 67',destro al volo.(Di mercoledì 29 gennaio 2020)