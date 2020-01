Birds of Prey: le prime reazioni approvano l'atmosfera e le protagoniste guidate da Margot Robbie (Di giovedì 30 gennaio 2020) A Londra si è svolta la presentazione alla stampa di Birds of Prey e online le reazioni sono piene di entusiasmo e approvazione. Birds of Prey è stato presentato alla stampa e le reazioni dei critici sono molto positive, tra chi loda le performance del cast al femminile guidato da Margot Robbie e chi la gestione delle scene di violenza e d'azione. I giornalisti presenti alla proiezione del lungometraggio hanno condiviso le proprie opinioni e l'accoglienza sembra essere stata molto favorevole. Parlando di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), Brandon Davis di ComicBook.com ha dichiarato: "Il film è molto divertente e incredibilmente violento. Le Birds sono così in grado di intrattenere e diverse in modo evidente. Ewan McGregor è ... movieplayer

