Bergwijn al Tottenham: «Un onore essere qui. Bello che abbiano battuto l’Ajax l’anno scorso» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Steven Bergwijn ha rilasciato le prime parole come nuovo giocatore del Tottenham. Ecco cosa ha detto l’olandese Steven Bergwijn ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Tottenham. Ecco cosa ha detto l’olandese ai canali ufficiali del club. «Intanto è stato Bello vederlo l’anno scorso battere l’Ajax (Bergwijn arriva dai rivali del PSV ndr). È un grande trasferimento per me, un grande club. È un onore essere qui, ho già parlato all’allenatore. Quand’ero un ragazzo ammiravo un tecnico come Mourinho e adesso giocherò per lui» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

