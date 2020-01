Australian Open 2020: Dominic Thiem vince 3-1 la battaglia con Rafael Nadal e vola in semifinale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Spettacolo e colpi di scena nel quarto di finale degli Australian Open tra Rafael Nadal e Dominic Thiem. Una vera e propria battaglia sportiva quella andata in scena alla Rod Laver Arena durata oltre quatro ore nella quale i tennisti hanno mostrato il meglio del proprio gioco. Il numero cinque del mondo ha trionfato 3-1 (7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6)) palesando una crescita esponenziale non solo nella qualità dei suoi colpi ma soprattutto della consapevolezza nei propri mezzi. Primo set che inizia a gran ritmo con i due tennisti molto concentrati. Thiem gestisce bene col dritto e mette in difficoltà Nadal che reagisce con la solita grinta. Passaggio a vuoto dell’austriaco nell’ottavo game nel quale non trova il ritmo con la prima di servizio e il numero uno del mondo ne approfitta piazzando il break a 0 (5-3). Thiem nel gioco successivo trova la forza per piazzare il contro-break ... oasport

