Assalto a un portavalori a Milano: barriera di auto in fiamme e chiodi in strada (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Paura a Lodi in Lombardia nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Un gruppo di una decina di militari ha messo in atto un Assalto a un portavalori alle porte di Milano: una fila di auto sono andate in fiamme e diversi chiodi sono stati sparsi sulla strada. Era passata da poco la mezzanotte quando è stato messo in atto il colpo che però è fallito. Le sei auto sulle quali si trovavano i militari sono state ritrovate bruciate poco lontano. Si trovavano infatti in una stradina di campagna che porta a Salerano sul Lambro, nel Lodigiano. La strada ha riaperto poco dopo le 6 del mattino. Assalto a un portavalori a Milano Un ampio tratto dell’autostrada del Sole A1 è rimasto chiuso per diverse ore dalla mezzanotte del 28 gennaio alle ore 6 del 29 gennaio. Poco dopo la mezzanotte, infatti, alcuni militari hanno messo in atto un Assalto a un portavalori alle porte di Milano. Il ... notizie

