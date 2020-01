Arrestata Gina Cetrone, ex consigliere regionale del Pdl nel Lazio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno arrestato Gina Cetrone, già consigliere regionale del Pdl e lo scorso anno coordinatrice per il Lazio del partito "Cambiamo! con Toti", e altre quattro persone, con l'accusa, a vario titolo, di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso. I fatti si riferiscono al periodo maggio-giugno 2016. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale guidata dal procuratore Michele Prestipino, si è avvalsa anche del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Riccardo Agostino (già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Latina e per il quale si procede separatamente). Nei confronti di Gina Cetrone e degli altri quattro (Armando detto Lallà, Gianluca e Samuele Di Silvio e poi Umberto ... agi

