Arisa, viso paffuto e capelli lunghi: com’era la cantante ai tempi della scuola (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Abbiamo visto Arisa recentemente in tv. La cantante è stata ospite di Caterina Balivo nel suo salotto tv di ‘Vieni da me’. Si è raccontata a 360 gradi e fatto anche una confessione sulla sua vita privata. Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, che è reduce dall’esperienza a Il cantante Mascherato di Milly Carlucci, è arrivata in studio coi capelli cortissimi e biondo chiaro e ha indossato un completo marrone molto bon ton. E del suo famoso look a Sanremo, quando vinse, ha confidato al pubblico di Rai1: “Portavo questi occhiali quadrati quando facevo l’estetista. Durante quei massaggi si parlava tanto. Mi dissero che quegli occhiali mi avrebbero portato fortuna”. E in effetti così è stato: di strada Arisa ne ha fatta. A proposito: ha anche rivelato che il suo nome d’arte è composto con le prime lettere dei nomi dei suoi genitori e delle sue sorelle, ovvero Assunta, Antonio, Isabella e ... caffeinamagazine

Arisa viso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arisa viso