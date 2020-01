Anticipazioni La Pupa e il Secchione quinta puntata e coppia eliminata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e viceversa, eliminati Sandra Maestri e Marco Sarra Nella quarta puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa che vede alla conduzione Paolo Ruffini con Francesca Cipriani è stata eliminata un’altra coppia dei ‘Viceversa’ quella formata dal pupo Marco Sarra e la secchiona Sandra Maestri. I due sono stati eliminati dopo aver perso alla prova de ‘il bagno di cultura’ contro Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi. La coppia in realtà non era ben assortita tanto che una volta accortasi che era ultima in classifica, Sandra Maestri voleva abbandonare il programma dicendo come motivazione che non si trovava bene con il suo pupo, non solo per la differenza di età ma soprattutto perché tra di loro non era nata neanche un’amicizia e con lui non si divertiva. Da parte sua Marco Sarra ha dichiarato di non funzionare come coppia perché lui ... lanostratv

blogtivvu : La Pupa e il secchione, anticipazioni e ospiti quarta puntata - tvblogit : La pupa e il secchione e viceversa, quarta puntata di martedì 28 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti - SerieTvserie : La pupa e il secchione e viceversa, quarta puntata di martedì 28 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti -