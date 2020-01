Ambiente: tornano libere due tartarughe Caretta Caretta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono state liberate in mare Uragano e Tempesta, le due tartarughe Caretta Caretta assistite dal Centro di Recupero di tartarughe Marine di Manfredonia di LegAmbiente. La liberazione è avvenuta questo pomeriggio presso il Centro velico Gargano. I due esemplari, vittime di una cattura accidentale, sono stati sottoposti a settimane di cure e riabilitazione. Il Crtm di Manfredonia è uno tra i più attivi a livello italiano: in 12 anni ha recuperato piu’ di 1600 tartarughe marine. “L’ospedalizzazione degli esemplari ha permesso di accertare in più del 45% dei casi problemi respiratori, stati di shock nel 38 % dei casi e molti esemplari, circa il 15%, hanno espulso plastica durante la permanenza”, commentano Francesco Tarantini, Presidente di LegAmbiente Puglia e Giovanni Furii responsabile scientifico del Crtm foggiano. La liberazione di Uragano e Tempesta è ... meteoweb.eu

