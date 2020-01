2020, anno zero dei commercialisti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel 2020 saranno rinnovati i consigli degli ordini locali e il consiglio nazionale dei commercialisti. Assise che interesseranno dapprima tutti gli iscritti chiamati a eleggere i rappresentanti territoriali che, dopo l’insediamento, procederanno alla scelta del presidente e dei consiglieri nazionali. Un cambio di governance che interviene in una fase storica cruciale per la professione giuridico economica.Che vede da un lato ridursi gli spazi della classica consulenza contabile e fiscale, anche a causa degli interventi normativi degli ultimi anni e dall’altro l’esigenza di orientare - soprattutto in favore dei giovani - le nuove aree di attività che il mercato dei servizi alle imprese richiede, tutte caratterizzate dall’automazione sempre più spinta: big data, robo advisoring, fintech. Chi si candida alla guida della categoria è tenuto a ... huffingtonpost

