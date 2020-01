Virus cinese, Oms ammette: rischio di contagio alto, non moderato (Di martedì 28 gennaio 2020) L'Organizzazione mondiale della sanità ammette ora dichiara che il rischio globale derivante dal coronaVirus cinese è elevato, non moderato come aveva scritto negli ultimi rapporti. In quello più recente, infatti, l'organismo dell'Onu rileva un rischio molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale. Stop collegamenti da Hong Kong dal 30 gennaio firenzepost

