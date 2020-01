Virus cinese, gli italiani a Wuhan: “Tutti in casa, città deserta, ci aiutiamo a vicenda” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ormai Wuhan è ridotta ad una città fantasma per l’epidemia del coronaVirus, ma dopo giorni di pioggia, oggi è tornato a splendere il sole. “Ne abbiamo approfittato subito tutti, siamo andati fuori e così anche i nostri figli si sono potuti sfogare“, afferma con sollievo Lorenzo Mastrotto, manager di una società della meccanica e decano degli italiani residenti in questa metropoli da 11 milioni di abitanti, che finora tiene bloccati circa 50 italiani. In attesa del piano di evacuazione della Farnesina con il ponte aereo in via di definizione con le autorità cinesi, la vita scorre con relativa normalità. “C’è un buon clima, tutto sommato. È come essere a casa per il Natale, ma senza i parenti. Intendo dire che siamo tutti chiusi in casa come nelle grandi occasioni, aspettando l’evento a lungo atteso“, racconta Mastrotto. Per quanto riguarda ... meteoweb.eu

