Tutto su Sanremo 2020: canzoni, cantanti e ospiti (Di martedì 28 gennaio 2020) Tutte le news su Sanremo 2020: cosa vedremo al Festival della Canzone Italiana quest'anno? Giunto all'edizione numero 70, Sanremo è affidato alla direzione artistica di Amadeus, anche conduttore della kermesse canora con una serie di co-conduttrici e la presenza fissa di Tiziano Ferro. Cinque le serate del Festival di Sanremo 2020, come tradizione vuole: la kermesse andà in scena da martedì 4 febbraio 2020 a sabato 8 febbraio 2020 ed accoglierà una gara Nuove Proposte ed una gara Campioni. 24 i Campioni scelti da Amadeus, 24 le canzoni in gara per la categoria dei Big; 8 invece i giovani delle Nuove Proposte e 8 le canzoni già edite che presenteranno in gara. La finale della sezione Nuove Proposte è fissata a venerdì 7 febbraio 2020 mentre la finale dei Campioni andrà in scena sabato 8 febbraio e decreterà il vincitore di Sanremo 70. Verranno annunciati nella stessa serata ... optimaitalia

