Super Bowl 2020 in tv e streaming, la guida completa su DAZN e tutti gli appuntamenti di avvicinamento (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo una lunga stagione vissuta su DAZN, la NFL è pronta a decretare i suoi campioni. Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, infatti, andrà in scena, all’Hard Rock Stadium di Miami, il Super Bowl LIV, che vedrà sfidarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, con questi ultimi che tornano a giocare il Super Bowl dopo ben 50 anni. Segui il Super Bowl su DAZN: abbonati subito! La piattaforma di streaming trasmetterà in diretta l’evento sportivo più mediatico a livello internazionale, con collegamento a partire dalla mezzanotte per seguire tutta la cerimonia di apertura. I fan della NFL potranno scegliere di vivere la sfida con il commento in italiano di Matteo Gandini e Roberto Gotta, che saranno affiancati da Roberto Marchesi, o con quello originale in inglese. E in più, nell’intervallo, spazio allo spettacolare half-time show, che vedrà protagonisti sul palco Jennifer ... oasport

