Prescrizione: rinviata in Commissione proposta che abroga riforma, polemiche (Di martedì 28 gennaio 2020) L'Aula della Camera ha rinviato in Commissione giustizia il disegno di legge Costa che blocca la riforma della Prescrizione targata Alfonso Bonafede (M5S), entrata in vigore il primo gennaio, in modo di giungere a una "posizione condivisa" come chiesto dal deputato Federico Conte (Leu) prima del voto. La maggioranza ha votato compatta, tranne Italia Viva che non ha preso parte al voto. Renzi: 'Prescrizione? Siamo col governo, ma non votiamo schifezze come questa' "Se ci propongono di votare una schifezza come la riforma Bonafede sulla Prescrizione, noi non possiamo starci, perché viola lo stato di diritto". Il rinvio in Commissione della proposta di legge presentata da Enrico Costa (FI) in tema di Prescrizione è stato accolto dall’aula di Montecitorio con 72 voti di differenza. La proposta blocca la riforma e ripristina la ... blogo

