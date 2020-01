Pensionato suicida a Venezia: Procura apre inchiesta per omicidio (Di martedì 28 gennaio 2020) La Procura di Venezia ha aperto un’inchiesta sulla vicenda di Riccardo Festari, Pensionato di 76 anni morto suicida dopo essersi lanciato nel vuoto dal suo appartamento. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti e il reato ipotizzato è di omicidio colposo, dato che secondo amici e familiari l’uomo avrebbe compiuto il gesto estremo perché di lì a breve sarebbe stato sfrattato dall’edilizia popolare in cui viveva. inchiesta sul Pensionato suicida a Venezia Renato Boraso, assessore alla Mobilità e al Patrimonio e amico di Riccardo, ha spiegato che quest’ultimo viveva l’angoscia di dover abbandonare la casa e per questo era anche stato in cura. Questo dopo l’arrivo una lettera dell’Ater, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale relativa alle nuove normative per i residenti in case popolari che lo avrebbe escluso ... notizie

badicea : Chieti, pensionato si suicida dopo la condanna per pedofilia: si era sempre dichiarato innocente -