Parma, Bruno Alves verso il rinnovo. Pronto un contratto fino al 2021 (Di martedì 28 gennaio 2020) Parma, dopo Scozzarella anche Bruno Alves è Pronto a rinnovare. Per l’esperto portoghese Pronto un accordo fino al 2021 Il Parma ha ufficializzato ieri il rinnovo contrattuale di Scozzarella e si appresta a fare lo stesso anche per Bruno Alves. L’esperto difensore è una colonna portante dei crociati e prolungherà fino al 2021. A farlo sapere è Gianluca Di Marzio, che sottolinea come la società emiliana abbia trovato un accordo totale con l’esperto portoghese. Si attende quindi solamente il comunicato ufficiale. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

