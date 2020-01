‘Meglio di un quadro di picaz*o…’: Naike Rivelli e Ornella Muti svestite sul letto, rivolta sul web [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Ennesima provocazione di Naike Rivelli e Ornella Muti Naike Rivelli e tornata a far parlare il popolo del web con delle foto dal sapore erotico. In questo caso si è fatta aiutare dalla madre Ornella Muti che, nonostante i suoi 64 anni mostra un fisico perfetto. Mamma e figlia, bellissime come sempre hanno lanciato una nuova provocazione. In che modo? Facendosi vedere totalmente nude. Andiamo a vedere nel dettaglio la loro nuova iniziativa social. La 45enne coinvolge la madre in uno scatto erotico Naike Rivelli in questo caso si è superata. Infatti la 45enne ha deciso di coinvolgere la madre in uno scatto praticamente perfetto. Ornella Muti e la figlia appaiono completamente svestite, anche senza biancheria intima mentre sono comodamente sdraiate su un letto. Sono messe una di fronte all’altra, ma la modella dà le spalle alla fotocamera. A nascondere le parti intime della 64enne ci ... kontrokultura

