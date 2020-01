LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: Djokovic raggiunge Federer in semifinale a Melbourne, Lucio Canova: “Chamizo sulla via del recupero” (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma 12.41 TENNIS – Novak Djokovic sconfigge in tre set il canadese Milos Raonic e accede alle semifinali degli Australian Open 2020: il serbo (n.2 del mondo) ha superato per 6-4 6-3 7-6 (1) il n.35 ATP e affronterà giovedì Roger Federer. 12.40 LOTTA – Mancano oramai due settimane al via degli Europei di lotta, che si disputeranno a Roma: al sito federale ha parlato il team manager della Nazionale italiana, Lucio Caneva, che ha fatto il punto della situazione soprattutto degli infortunati, in vista della rassegna continentale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.36 CALCIO – Il presidente della Figc Gabriele Gravina sottolinea che il Milan giocherà con il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, ma non vi sarà un minuto di silenzio classico, ma un momento di ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - SkySport : Calciomercato: news e trattative live del 28 gennaio #SkyCalciomercato #SkySport - NicoSpinelli8 : @SkySport @Sport_Mediaset non vedo il live per Eriksen? Strano, pensavo fosse utile per tutto il 'sistema Italia'. Certezze. #FCIM -