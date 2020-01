LIVE Civitanova-Budejovice 2-1, Champions League volley in DIRETTA: una Lube sprecona regala un set ai cechi (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 4-1 Parallela interna di Massari, la Lube è partita forte! Time-out per il Ceske Budejovice. 3-1 Ace di Jiri Kovar. 2-1 Punto in ricezione di Kovar, la fortuna è dalla nostra parte. 1-1 Mani-out di Sotola. 1-0 Si riparte con un’invasione aerea di De Amo. 21-25 Errore in attacco di Rychlicki, brutto finale di set per la Lube. 21-24 Sotola regala tre set-point ai suoi. 21-23 Rychlicki trova le mani del muro avversario. 20-23 Errore in ricostruzione della Lube, che sta buttando questo set alle ortiche. 20-22 Non passa il servizio di Kovar. Juantorena è entrato al posto di Massari. 20-21 Diagonale di prepotenza per Kovar. 19-21 Diagonale nei te metri per Fila, De Giorgi è costretto a fermare il gioco. 19-20 Errore in attacco di Rychlicki… parziale di 4-1 per i cechi. 19-19 Schiaccia DIRETTAmente in ... oasport

zazoomnews : LIVE Civitanova-Budejovice Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Budejovice Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -… - OA_Sport : LIVE Civitanova-Budejovice, Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -