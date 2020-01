La Rai chiude Detto Fatto. Cosa prende il posto del programma di Bianca Guaccero (Di martedì 28 gennaio 2020) La notizia è clamorosa, anche se alcune avvisaglie c’erano già state nelle settimane scorse. C’è chi pensava fossero soltanto voci prive di fondamento, invece le indiscrezioni sono state confermate. La Rai dice addio ad uno dei suoi programmi, infatti a partire dal prossimo mese di settembre non vedremo più su Rai 2 ‘Detto Fatto’, la trasmissione condotta dalla bellissima Bianca Guaccero. Il programma andò in onda per la prima volta nel 2013 con la conduzione di Caterina Balivo. ‘Detto Fatto’ sta collezionando di giorno in giorno risultati davvero deludenti da un punto di vista degli ascolti. Infatti, non riesce praticamente mai a superare il 5% di share. Secondo quanto riferisce ‘Tv Blog’, Rai 2 sta già pensando al futuro e sarebbe pronta ad inserire nella sua programmazione una nuova trasmissione. A presentarla potrebbe esserci Paola ... caffeinamagazine

