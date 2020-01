Kobe Bryant, il pilota dell'elicottero stava salendo per evitare lo strato di nubi (Di martedì 28 gennaio 2020) Le comunicazioni finali del pilota dell’elicottero schiantatosi causando la morte della star Nba Kobe Bryant e di altre otto persone indicano che stava salendo di quota per evitare lo strato di nubi. Lo riferiscono gli investigatori, aggiungendo che lo schianto ha lasciato una scena devastante. huffingtonpost

brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… -