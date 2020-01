I capelli bianchi? Questione di stress (Di martedì 28 gennaio 2020) Lo stress sarebbe responsabile della formazione dei capelli bianchi. Questa esclamazione, di primo acchito, potrebbe far sorridere, visto che lo stress è associato a tanti problemi fisiologici. Eppure, secondo il team del professor Ya-Chieh Hsu, dell’Università americana di Harvard, esisterebbe un legame tra i nervi simpatici e le cellule staminali, fondamentali per lo stato di salute del capello e della rigenerazione dei suoi pigmenti. Secondo gli studi, pubblicati sulla rivista scientifica Nature, la comparsa di capelli bianchi sarebbe così causata da un rilascio eccessivo di noradrenalina da parte del corpo. Questa è infatti il principale ormone neurotrasmettitore dei nervi adrenergici importantissimo per la salute dell'organismo. Ma se secreto eccessivamente, in seguito a uno stress fisico o psicologico acuto, sarebbe responsabile ... gqitalia

