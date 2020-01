GF VIP 4 settima puntata, Barbara Alberti miracolata salta la nomination: giusto mandare altri concorrenti al televoto? (Di martedì 28 gennaio 2020) Nella settima puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il 27 gennaio 2020, il televoto, come era stato annunciato qualche ora prima, è stato annullato. Nessuna eliminazione per la puntata di ieri e il gioco che va avanti. Tutto sembrava regolare perchè si pensava che Barbara Alberti, dopo la sua indisposizione, non sarebbe rientrata nella casa del Grande Fratello VIP. E invece ieri, nel corso della diretta, la scrittrice ha annunciato che non vede l’ora di rimettersi in gioco e dopo la giornata passata in clinica, vuole tornare e divertirsi con i suoi compagni. Barbara Alberti miracolata: PER LEI NIENTE nomination, ECCO I VIP NOMINATI NELLA settima puntata A questo punto si pensava che la serata sarebbe finita senza le nomination e che i concorrenti che erano stati nominati la passata settimana avrebbero affrontato un nuovo televoto. Infatti prima ... ultimenotizieflash

zazoomnews : Gf Vip 4 settima puntata nomination e nuovi concorrenti: polemiche liti e scoop - #settima #puntata #nomination… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2020 la cronaca della settima puntata: in nomination Andrea Montovoli Rita Rusic e Patrick -… - zazoomnews : Grande Fratello Vip 2020 settima puntata in diretta - #Grande #Fratello #settima #puntata -