Follia tifosi.Lotito e De Laurentiis: presidenti vincenti ma odiati (Di martedì 28 gennaio 2020) Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis sono i due presidenti più vincenti della recente storia del calcio italiano. Soltanto Lazio e Napoli , infatti, in questi anni di strapotere della Juventus e di assenza dal vertice di Milan ed Inter sono stati capaci di sottrarre qualche trofeo ai bianconeri. Eppure una parte rumorosa della tifoserie di Lazio e Napoli contesta Lotito e De Laurentiis sognando che le rispettive formazioni del cuore siano acquistate da fiabeschi sceicchi e fantomatici miliardari cinesi. Una polemica ed un desiderio condiviso con parte della tifoseria di Salernitana e Bari che appartengono rispettivamente a Lotito ( seppur in quota parte) ed alla famiglia De Laurentiis. Proprio nella settimana in cui , il redivivo Napoli ha battuto la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in Campionato spopolano sul web slogan come Vendi e Vattene e #A16 con ... optimaitalia

