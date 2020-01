Contributi Inps: stop prescrizione dipendenti pubblici, la procedura (Di martedì 28 gennaio 2020) Contributi Inps: stop prescrizione dipendenti pubblici, la procedura Secondo quanto stabilito dal decreto legge Milleproroghe (articolo 11 comma 5) slitta di un ulteriore anno il termine di applicazione dei tempi di prescrizione per le omissioni dei Contributi Inps nei confronti dei dipendenti pubblici. L’articolo va a modificare l’art. 3 della legge n. 335/1995, e in particolare il comma 10-bis. Il nuovo comma recita testualmente: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall’Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria ... termometropolitico

dirittoitaliano : Compensazione contributi gestione lavoratori con credito da provv. autorizzazione CIG - invio flusso di regolarizz… - nando_finizio : @stefano2wd Ciao Stefano, sono contributi configurativi, dovrebbero passare lo stesso. Chiedi a INPS, con tutti que… -