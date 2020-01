Chi è Jacopo Poponcini, uno dei Super Boys del Grande Fratello Vip ex di Temptation Island (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciatore e modello proveniente da Arezzo, Jacopo Poponcini è uno dei tre modelli entrati nella Casa del Grande Fratello per solleticare le inquiline del reality. Definito "Wild" ("selvaggio") da Signorini, lo abbiamo già visto come figurante ad Amici e come tentatore a Temptation Island nell'edizione 2019. fanpage

sandrino001 : @GoffredoB @jacopo_iacoboni Io conserverò il tuo twett. Così quando avrò voglia di sputare in faccia qualcuno saprò a chi rivolgermi. - aurora_giulio : RT @ssseidimattina: chi vorrei al serale: gaia jacopo gg jaco gaia gozzi jacopo ottonello gaiagozziofficial ottonelloj gozzi gaia ott… - mc280903 : RT @ssseidimattina: chi vorrei al serale: gaia jacopo gg jaco gaia gozzi jacopo ottonello gaiagozziofficial ottonelloj gozzi gaia ott… -